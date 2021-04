Kurs dogecoina zaczał rosnąć dwucyfrowo po tym jak Elon Musk napisał o sobie “The Dogefather”, pisze The Independent.

Kurs dogecoina rośnie o 14,2 proc. do 0,311033 USD. W środę rano wzrósł w ciągu kwadransa z 0,25 USD do 0,30 USD po tym jak Elon Musk na Twitterze napisał o sobie “The Dogefather”, przypominając 52 mln obserwujących jego konto, że 8 maja będzie gościem popularnego amerykańskiego programu Saturday Night Live.

Musk już wcześniej wywoływał wzrost kursu dogecoina odnosząc się we wpisach na Twitterze do kryptowaluty, która powstała kilka lat temu dla żartu, a której kapitalizacja wynosi obecnie ponad 41 mld USD. Według mediów, komentarzami miliardera na temat dogecoina, którego wartość wzrosła w tym roku o ponad 6 tys. proc., interesowała się nawet amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Zapytany wcześniej w tym roku przez jednego z internautów o to dlaczego tak dużo wpisów na Twitterze poświęca dogecoinowi, Musk odpowiedział, że dlatego, bo „kocha psy i memy”.