Na LME nadal chaos na rynku niklu

Rynek niklu na London Metal Exchange nadal był paraliżowany w czwartek rano przez problemy techniczne, donosi Bloomberg.

Rozpoczęcie drugiego dnia handlu po tygodniowym zawieszeniu notowań niklu zostało opóźnione do 8:45 czasu lokalnego po ujawnieniu się szeregu problemów w systemie elektronicznym giełdy. Kiedy po perturbacjach wynikających z konieczności anulowania niektórych zleceń rynek w końcu się otworzył, cena kontraktów na nikiel spadła o dzienny limit 8 proc. do 41945 USD za tonę. Do 9:00 czasu lokalnego dokonano jednak tylko dwóch transakcji.