Na Wall Street wzrosty

We wtorek w USA odbędą się wybory m.in. do Izby Reprezentantów oraz na część miejsc w Senacie. Dla inwestorów ważne jest to, czy zmienią one układ sił w Kongresie, utrudniając realizację polityki administracji Joe Bidena.

fot, Bloomberg

Po około 90 minutach sesji Średnia Przemysłowa Dow Jones rosła o 0,6 proc., S&P500 zyskiwał 0,3 proc., a Nasdaq zwyżkował o 0,1 proc. Indeks spółek wzrostowych rósł o 0,2 proc., a spółek „value” szedł w górę o 0,4 proc. Rentowność obligacji USA rosła, ale indeks dolara spadał.

Popyt przeważał w 8 z 11 głównych segmentach rynku akcji. Najmocniej drożały spółki ochrony zdrowia (0,7 proc.), usług telekomunikacyjnych (1,2 proc.) i energii (1,9 proc.). Najgorzej na tle rynku wyglądały segmenty nieruchomości (-0,2 proc.), dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-1,1 proc.) i użyteczności publicznej (-1,5 proc.).