Nadzieja na poluzowanie obostrzeń w Chinach

Pojawiają się głosy o poluzowanie wprowadzonych w ubiegłym roku regulacji dla tamtejszych gigantów technologicznych, co sugeruje, że najgorsze może być już za nimi. Dodatkowo stopniowo będą luzowane obostrzenia w Chinach, co ożywi gospodarkę. Restrykcje mają być zdejmowane od 19 maja. Szanghaj osiągnął zakładany cel ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na starcie sesji na Starym Kontynencie niemiecki Dax wychodzi powyżej 14000 pkt. W publikowanych danych warto dziś zwrócić uwagę na kwietniowe odczyty sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA. Opublikowany wczoraj majowy odczyt koniunktury gospodarczej w rejonie Nowego Jorku nieoczekiwanie spadł do -11.6 pkt. z 24.6 pkt. odnotowanych przed miesiącem. Kolejne sygnały hamowania koniunktury mogą podnosić niepokój dotyczący scenariusza stagflacyjnego i negatywnego przełożenia na gospodarkę zacieśniania polityki monetarnej.

Na rynku walutowym dobrze prezentują się waluty antypodów. Odbija zarówno dolar australijski jak i nowozelandzki po pozytywnych informacjach z Chin. Opublikowany dziś protokół z ostatniego posiedzenia Banku Rezerwy Australii dodatkowo wsparł kurs AUDa, bowiem tamtejsi bankierzy centralni są zdeterminowani, aby zmniejszać akomodacyjność polityki monetarnej, co dla uczestników rynku nie było do końca oczywiste. Większy popyt na ryzyko osłabia bezpieczne przystanie, a kurs EURUSD podchodzi pod 1.05. To pozytywne środowisko dla złotego. EURPLN spada do 44.65, a USDPLN do 4.44.

Nadzieje na odbudowę chińskiej gospodarki wyprowadziły na dwumiesięczne szczyty notowania ropy. Odmiana WTI dobija do 112 USD za baryłkę. Na rynku złota także obserwowane jest odreagowanie ostatnich spadków, a notowania rosną do okolic 1830 USD za uncję.

Dziś ponownie na temat przyszłości polityki monetarnej okazję będzie miał wypowiedzieć się szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell. Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym tygodniu chłodził oczekiwania na jeszcze wyższe podwyżki, niż 50 punków bazowych, jakie widzieliśmy w maju. Utrzymanie tej retoryki powinno wspierać sentyment rynkowy.