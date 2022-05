Najlepiej pracuje się w biurze zapewniającym dobrostan

Doświadczenia kompleksu biurowego .KTW w Katowicach z ostatnich dwóch lat potwierdzają, że biuro nadal jest tą przestrzenią, w której zdecydowanie łatwiej zorganizować warunki pracy dające pracownikom poczucie komfortu.

Kompleks .KTW został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z normami zrównoważonego budownictwa. Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii w obu budynkach .KTW sprawiło, że uzyskały one certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. To świadectwo, że są przyjazne środowisku naturalnemu i komfortowe dla pracujących tam ludzi.

Inwestycje TDJ Estate, projektowane w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, uzyskują wyróżnienia na arenie krajowej i międzynarodowej. Biurowiec .KTW I otrzymał jako pierwszy w Polsce certyfikat WELL Health & Safety, który dowodzi, że został on zaprojektowany funkcjonalnie, a zastosowane technologie sprzyjają zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników. Jednostka certyfikująca doceniła efektywne i kompleksowe procedury sprzątania oraz czyszczenia, w tym regularną dezynfekcję budynku przy zastosowaniu bezpiecznych dla użytkowników środków czystości.

Pozytywnie oceniono też działanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wyposażonych w filtry antysmogowe (G4 i F7) i systemy nawilżania adiabatycznego, które zapewniają wysoką podaż i jakość powietrza w biurze oraz minimalizują rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. W budynku .KTW II również zastosowano systemy i instalacje zgodne z wymogami certyfikacji WELL.

– W .KTW od początku każdego procesu zwracamy uwagę na to, aby wspólnie z najemcami tworzyć bezpieczne, zdrowe i komfortowe środowisko pracy – zapewnia Katarzyna Kempa, Leasing and Asset Specialist w TDJ Estate.

Katarzyna Kempa, Leasing and Asset Specialist w TDJ Estate Michal Garczarczyk

Zarząd TDJ Estate traktuje certyfikat WELL Health-Safety Rating dla .KTW I jako ukoronowanie swojej determinacji w zapewnianiu najwyższej jakości obsługi obiektów. 4 lata funkcjonowania .KTW dowodzą, że zastosowanie nowoczesnych technologii w budynku skutkuje znaczącym obniżeniem kosztów eksploatacyjnych, co jest dobrą wiadomością dla najemców, zwłaszcza w perspektywie prawdopodobnych wzrostów kosztu energii oraz pozostałych mediów.

Wellbeing w biurze

Człowiek spędza we wnętrzach budynków (biur, domów, sklepów, restauracji) niemal 90 proc. doby. Ważne więc jest to, jak się czuje w tych wnętrzach. Przestrzeń, w jakiej pracuje, ma bezpośredni wpływ na jego efektywność i komfort psychofizyczny. Przestrzeń biura zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników, z uwzględnieniem ich trybu pracy i przyzwyczajeń, ułatwia pracownikowi osiągnięcie zadowolenia, a w konsekwencji poprawia jego produktywność. Biura projektowane i budowane dla dobrostanu użytkownika (wellbeing) zyskują na znaczeniu. Tym bardziej że stanowią one nie tylko miejsce pracy, ale także przestrzeń, która powinna pobudzać kreatywność i motywować do działania.

– Praca zdalna utrudnia wdrażanie w projekty i integrację pracowników, szczególnie nowo zatrudnionych. Utrudnia też budowanie tożsamości i kultury organizacyjnej. Obecnie największym wyzwaniem dla pracodawców jest znalezienie efektywnego sposobu na przyciągnięcie pracowników do biura – przyznaje Szymon Grabara, Senior Leasing Manager w TDJ Estate. – Z naszych obserwacji wynika, iż coraz więcej firm stawia na tworzenie atrakcyjnych przestrzeni w biurach bądź rearanżuje te istniejące, aby przystosować biuro do nowych trendów i zwyczajów, które w trakcie pandemii trwale zmieniły zachowania wielu pracowników – dodaje.

Szymon Grabara, Senior Leasing Manager w TDJ Estate

W nowoczesnych biurach znajdują się przyjazne dla pracownika strefy otwarte, strefy pracy cichej i kreatywnej, a nawet strefy chillout, w tym np. duże kuchnie sprzyjające integracji, tarasy czy zielone ogrody wokół biurowców.

– Biura w .KTW służą kreowaniu społeczności, ułatwiają odczucie wspólnoty i utożsamianie się z nimi naszych najemców i ich pracowników. Budowaniu społeczności .KTW służą inicjatywy organizowania wewnętrznych eventów czy wspólnego udziału w wydarzeniach w bezpośrednim otoczeniu .KTW, na terenie unikalnej Strefy Kultury – mówi Szymon Grabara.

W biurowcach .KTW działa budżet partycypacyjny – pracownicy najemców zgłaszają swoje pomysły, a potem wybierają z nich do realizacji te, które wprowadzają dodatkowe udogodnienia czy uatrakcyjniają przestrzeń kompleksu. Dzięki temu w .KTW zagościły owocowe i słodkie poniedziałki, zielone .KTW czy .KTW chill. Dużym odzewem cieszą się akcje charytatywne inicjowane przez najemców mające na celu np. wspieranie służb medycznych w walce z pandemią, oddawanie krwi, organizowanie zbiórek dla potrzebujących czy dla ofiar wojny w Ukrainie.

Przyroda i światło

Popularność zyskuje w biurach „biofilia”, czyli otaczanie się roślinami, wprowadzenie natury do miejsca pracy. Zielone biuro to nie tylko przestrzeń wypełniona roślinami, ale też zaaranżowana z materiałów naturalnego pochodzenia, np. drewna, kamienia, przy zastosowaniu tekstur i wzorów, a także nawiązująca bezpośrednio do przyrody przez aranżację tzw. ogrodów wertykalnych czy zaprojektowanie zielonych przestrzeni wokół budynków.

Obecność zieleni w biurze znacznie wpływa na komfort pracy. Rośliny dodatkowo filtrują i nawilżają powietrze, pochłaniają drobnoustroje, a przede wszystkim dostarczają tlen. Rośliny poprawiają także akustykę pomieszczeń i pozytywnie wpływają na organizm ludzki.

– W TDJ Estate sami tego doświadczamy, ponieważ w naszym biurze znajduje się ponad 400 roślin – przyznaje Katarzyna Kempa.

Światło i wentylacja to dwa elementy, od których zależy komfort pracy. Dlatego pracodawcy na etapie wyboru nowej powierzchni biurowej właśnie na nie zwracają największą uwagę. Z myślą o optymalnym wypełnieniu przestrzeni biur TDJ Estate tak zaprojektował elewację biurowców .KTW, że moduły okienne mają szerokość 1,35 m i są przeszklone na całej wysokości biura (2,7 m). Zastosowanie szkła selektywnego z powłokami przeciwsłonecznymi zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni najmu. Przestrzenie najmowanych biur i części wspólne są wyposażone w system oświetlenia LED, co zwiększa komfort pracy i ogranicza zużycia energii. W biurowcach .KTW zastosowano też systemy odzyskiwania ciepła i chłodu oraz instalację wody lodowej, która latem chłodzi powietrze nawiewane na powierzchnię najmu.

Technologie i ergonomia

Już na etapie projektowania biurowców .KTW zaplanowano wyposażenie ich w inteligentne systemy BMS (Building Management System) i BEMS (Building Energy Management System) dla kontrolowania, analiz i ograniczania zużycia energii. Dzięki nim możliwe staje się zwiększanie funkcjonalności biur i komfortu ich obsługi przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów konserwacji, modernizacji i rozbudowy. Informacje pochodzące z systemów zainstalowanych w budynku (HVAC, elektrycznych, teletechnicznych czy kontroli dostępu i monitoringu) podlegają centralnemu systemowi zarządzania.

– Aktualnie w wielu firmach biuro jest przede wszystkim miejscem spotkań projektowych i przestrzenią służącą integracji zespołu. Niemniej równie ważne pozostaje takie aranżowanie przestrzeni, które umożliwi pracę kreatywną, wykonywanie zadań w skupieniu, a także dostęp do pomieszczeń typu chillout zone, w których pracownik będzie mógł przez chwilę odetchnąć – tłumaczy Katarzyna Kempa.

Ergonomia w miejscu pracy jest tematem coraz częściej poruszanym na szkoleniach BHP, co przekłada się na dużą świadomość w tym zakresie – zarówno pracodawców, jak i pracowników, którzy sporą część dnia spędzają w pozycji siedzącej. Istotna jest nie tylko wielkość dostępnej powierzchni, ale także to, w jaki sposób pracownicy siedzą, jak mają ustawiony monitor, z jakiego biurka i krzeseł korzystają, ile jest przerw w pracy i ile one trwają.

– Mimo że coraz częściej mamy okazję współpracować ze świadomymi klientami, teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką – przyznaje Katarzyna Kempa. – W czasie pandemii wielu pracodawców zapewniło swoim pracownikom możliwość dodatkowego wyposażenia domowych stanowisk pracy, np. w monitory czy krzesła biurowe. Jednak doświadczenia czasu pandemii dowodzą, że to biuro zapewnia najbardziej odpowiednie warunki do pracy – dodaje.