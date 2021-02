Najlepsza sesja na Wall Street od 10 tygodni

Dow Jones wzrósł o 0,7 proc., S&P500 kończył sesję zwyżką o 1,6 proc., a Nasdaq poszedł w górę o 2,55 proc.

Po najgorszym tygodniu od października na amerykańskich rynkach akcji doszło do najlepszej sesji od 10 tygodni. Stratedzy dużych instytucji finansowych, m.in. JP Morgan Chase, przekonują, że starcie spekulantów z Reddit z funduszami hedgingowymi nie będzie miało dużego wpływu na rynek akcji i nie przerwie trwającego na nim rynku byka. Do tego aktywność uczestników forów inwestycyjnych z Reddit przeniosła się na rynek srebra, co skutkowało podbiciem ceny metalu do najwyższej wartości od 8 lat. Poza tym rozproszyła się na szereg spółek, m.in. biotechnologicznych, których wspólny mianownikiem jest duża krótka sprzedaż ich akcji. Spekulanci stracili natomiast zainteresowanie gwiazdą ubiegłego tygodnia, GameStop, którego kurs spadł o 30 proc. Szef Fed w Minneapolis Neel Kashkari i szef Fed w Dallas Robert Kaplan opowiedzieli się jednoznacznie za zdecydowanymi działaniami stymulacyjnymi. Przemawiały za nimi także opublikowane w poniedziałek słabsze dane o aktywności przemysłu w styczniu.