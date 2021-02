Najlepszy od listopada tydzień rynków akcji USA

Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem średniej Dow Jones o 0,3 proc. S&P500 i Nasdaq, które miały rekordową wartość na zamknięciu, zyskały odpowiednio 0,4 proc. i 0,6 proc. Przez tydzień Dow Jones wzrósł o 3,9 proc., S&P500 o 4,7 proc., a Nasdaq o 6,0 proc.

Amerykańscy inwestorzy kupowali w piątek akcje pomimo wcześniejszych rekordów indeksów, bo administracja Joe Bidena jest coraz bliżej uruchomienia pakietu wsparcia dla gospodarki po przeprowadzeniu go przez Senat. Dodatkowo motywacją do dalszego zwiększenia stymulacji mogą być opublikowane przed piątkową sesją, słabsze niż oczekiwano, dane z rynku pracy. Biden skomentował je mówiąc, że „jest całkiem jasne, że nasza gospodarka ma problemy”. Dla inwestorów zachętą do kupowania są także lepsze niż prognozowano wyniki spółek. Z opublikowanych dotychczas w tym sezonie 223 raportów oraz z szacunków dla pozostałych spółek z S&P500; wynika, że w czwartym kwartale ich zysk wzrośnie o 0,9 proc. Na początku stycznia prognozowano jego spadek o ponad 10 proc. W piątek m.in. dwucyfrowo drożały akcje Pinterest, którego wyniki kwartalne okazały się lepsze niż oczekiwano dzięki wzrostowi liczby użytkowników i większym wpływom z reklam. Ostatecznie kurs spółki wzrósł o 5,2 proc.