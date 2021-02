Najniższa od 2007 r. liczba widzów transmisji finału Super Bowl

Tegoroczny finał ligi futbolu amerykańskiego NFL przyniósł spadek liczby widzów do najniższego poziomu od ponad dziesięciu lat. Niedzielną transmisję Super Bowl oglądało w 2021 r. w stacji CBS 96,4 mln widzów.

Super Bowl to jedno z największych telewizyjnych show w Stanach Zjednoczonych, które od dziesiątków lat przyciąga przed ekrany miliony Amerykanów. Zakończony właśnie sezon, podobnie jak w innych dyscyplinach, był jednak bardzo specyficzny ze względu na pandemię, a wiele meczów odbywało się bez udziału publiczności. I choć same play off oglądało o 3 proc. więcej widzów, to ze względu na „jednorazowy” charakter finału i wprowadzone obostrzenia związane z dystansem społecznym (transmisję najczęściej ogląda się w szerokim gronie rodziny lub znajomych) , jego poziom oglądalności rozczarował.

W niedzielnym finale pojedynkowały się drużyny Tampa Bay Buccaneers i Kansan City Chiefs. Wygrała ta pierwsza w stosunku 31 do 9. Liczbę oglądających na żywo transmisje w stacji CBC z Super Bowl podliczono na 96.4 mln. Oznacza to spadek o 15 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy to transmisja miała miejsce w Fox News i przyciągnęła 102 mln oglądających. To najniższa „frekwencja” od 2007 r. Dotychczasowy rekord, ustanowiony w 2015 r., wynosi 115 mln widzów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, każdy finał jest obsługiwany przez innego nadawcę spośród trzech którzy dzielą się prawami do transmisji, CBS, NBC i Fox.