Najwięcej pustostanów w woj. małopolskim

Główny Urząd Statystyczny podał wskaźniki pustostanów mieszkaniowych w podziale na województwa, wynikające z przeprowadzonego w 2021 r. spisu powszechnego. Analitycy portalu RynekPierwotny.pl przygotowali na tej podstawie ranking województw.

Mieszkania z odzysku. Ok. 1,8 mln prywatnych domów i mieszkań stoi puste. Nie wiemy jednak, ile w tej liczbie jest starych nieruchomości i w nieatrakcyjnych lokalizacjach.

Woj. małopolskie, podlaskie i mazowieckie na podium

województwo pustostany jako procent ogółu mieszkań małopolskie 14,8 podlaskie 14,7 mazowieckie 13,7 lubelskie 13,5 świętokrzyskie 13,5 łódzkie 12,8 pomorskie 12,3 zachodniopomorskie 11,8 dolnośląskie 11,4 podkarpackie 11,1 wielkopolskie 10,8 śląskie 10,4 warmińsko-mazurskie 10,2 kujawsko-pomorskie 9,7 lubuskie 9,6 opolskie 8,9

Źródło: GUS

Już wstępne dane z przeprowadzonego w 2021 r. spisu powszechnego ujawniły, że w Polsce jest 15,34 miliona mieszkań, ale około 1,86 mln z nich (12,1 proc.) było pustych. Na podstawie danych GUS z końca 2020 r. wiemy również, że szacunkowa liczba pustostanów zarządzanych przez gminy (jako mieszkania komunalne i socjalne) wynosi ok. 64 tys. Przeważająca część pustostanów to zatem lokale i domy należące do osób prywatnych.

Czy to oznacza, że skłaniając właścicieli do wynajmu tych lokali, można byłoby znacznie złagodzić niedobór mieszkań w Polsce? Niestety na podstawie tak ogólnych danych nie wiemy, czy puste domy znajdują się akurat w miejscowościach, w których klienci poszukują mieszkań, czy raczej w wyludniających się wsiach i małych miasteczkach, o czym świadczyłoby drugie miejsce na podium dla woj. podlaskiego.

– Dużą grupę pustostanów mogą stanowić starsze i słabo zlokalizowane domy – wyjaśnia, Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl