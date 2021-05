Na amerykańskich rynkach akcji najsłabiej wyglądają w piątek spółki technologiczne.

Po dwóch godzinach piątkowej sesji na amerykańskich rynkach akcji wartość Nasdaq zaczęła spadać, co nastąpiło wraz z nasileniem spadku notowań kryptowalut. Dow Jones i S&P500 nadal rosną podtrzymywane przez rekordowy „szybki” odczyt złożonego PMI gospodarki USA w maju.

IT i dyskrecjonalne dobra konsumpcyjne to jedyne z 11 głównych segmentów S&P500, gdzie przeważa podaż. Największy popyt widać w segmentach przemysłowym, energii i finansowym. Najmocniej drożejącą spółką w S&P500 jest Ford (4,5 proc.), co wiązane jest z pozytywną reakcją na zaprezentowaną przez spółkę elektryczną wersję jej flagowego pickupa F-150. Wśród technologicznych blue chipów o największej kapitalizacji spadki i wzrosty rozkładają się mniej więcej po połowie. W grupie FAANG najmocniej tanieje Amazon (-1,0 proc.), a największy wzrost kursu notują akcje Alphabet (0,3 proc.), właściciela Google. Rentowność obligacji z tzw. długiego końca krzywej rentowności spada. Rośnie indeks dolara. Ropa WTI drożeje o prawie 3 proc. do 63,78 USD.