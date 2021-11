Nastroje w przemyśle zaskakująco dobre

Indeksy PMI na świecie rosną mimo zaburzeń w systemie produkcji.

Mimo potężnych zburzeń w łańcuchach dostaw, które przybrały w ostatnich miesiącach na sile i doprowadziły do znaczących podwyżek cen wyrobów przemysłowych, nastroje w firmach produkcyjnych są dobre. Bieżąca produkcja rośnie wprawdzie wolniej, ale oczekiwania dotyczące przyszłości są raczej optymistyczne. Dotyczy to zarówno Polski, jak też świata. Można uznać to za pozytywne zaskoczenie – w warunkach silnego wstrząsu nie dochodzi do zaburzenia procesów rozwojowych.