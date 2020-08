IV Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny (4–8 czerwca 2021 r. w Krakowie)

Tematem przewodnim kongresu, który odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2020 r. w Krakowie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie „Impact of Bioinformatics and Omics on Biology and Medicinie”.