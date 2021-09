Netflix bliski przejęcia praw do dzieł Roalda Dahla

Netflix rozmawia o przejęciu praw do twórczości brytyjskiego autora książek dla dzieci Roalda Dahla, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Książki Dahla, m.in. „Charlie i fabryka czekolady”, „Matylda” czy „BFG”, sprzedały się w ponad 200 mln egzemplarzy. Według źródeł Bloomberga, przejęcie do nich praw przez jeden z największych na świecie serwisów streamingowych może nastąpić już w najbliższych dniach. Netflix ma już trzyletnią umowę z Roald Dahl Story Co. na produkcję filmów animowanych bazujących na utworach pisarza. Obecnie zdecydował się jednak przejąć cały biznes.

fot. Bloomberg

Wiadomość o planach Netflixa jest o tyle zaskoczeniem, że nie dokonuje on wielu przejęć. W minionej dekadzie było ich mniej niż 10. To prawdopodobnie byłoby największym. Kiedy trzy lata temu media pisały o przejęciu przez Netflixa praw do 16 utworów Dahla wielkość transakcji szacowano między 500 mln USD a 1 mld USD.