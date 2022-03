Nie szukamy skokowych zysków

Rozmowa z Wiktorem Pecyną, prezesem Instal Bud Pecyna

Firma od dziesięciu lat działa na rynku projektowo-wykonawczym. Dlaczego ta branża?

Od 10 lat świadczymy usługi w obecnej formie prawnej, natomiast w 2007 roku utworzyliśmy spółkę cywilną. Jestem inżynierem instalacji sanitarnych. I wtedy na rynku znaleźliśmy niszę, w której brakowało wykonawców. Rozpoczęliśmy współpracę, która zresztą trwa do dzisiaj, z firmą Goldbeck. To umożliwiło nam spokojny, systematyczny rozwój.

Pracujecie na rynku krajowym czy także za granicą?

Głównie w kraju. Współpracujemy z inwestorami polskimi i zagranicznymi, z czołówką firm budowlanych. Projekty realizowaliśmy dla farmacji (przechowywanie leków), dla przemysłu cukrowniczego czy włókienniczego oraz dla firm produkcyjnych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze budów, począwszy od obiektów średniej wielkości, skończywszy na dużych halach produkcyjnych i magazynowych. Budujemy obiekty magazynowe: wysokiego składowania, chłodnie, mroźnie, sortownie, warsztaty, hangary oraz markety i centra handlowe.

Czym się różnicie od konkurencji?

W branży budowlanej bardzo trudno uzyskać przewagę konkurencyjną. Dotyczy to w szczególności naszego zakresu działania, opartego w dużej mierze na rynku zamówień publicznych, który rządzi się swoimi prawami. Konkurowanie odbywa się jedynie na poziomie ceny. Utrzymanie odpowiedniego balansu pomiędzy jakością i zyskiem jest sporym wyzwaniem i na każdym etapie realizacji wymaga połączenia wiedzy technicznej, doświadczenia oraz pomysłowości.

Najważniejsze atuty firmy?

Naszą mocną stroną jest szybkość i dynamika działania, które wynikają z naszego wieloletniego doświadczenia w branży. Zrealizowaliśmy wiele nietypowych instalacji. Doświadczenie, jakiego nabraliśmy przez wiele lat przy realizacji różnorodnych projektów, pozwala nam działać szybko i skutecznie. Nasze instalacje muszą działać i to jest wizytówką firmy. Nie zdarzyło się, aby było inaczej.

Budownictwo to taka branża, która nieraz podczas realizacji projektu wymaga modyfikacji, bo np. klient coś zmienia. Jak sobie z tym radzicie?

Właśnie to jest kolejna nasza przewaga nad konkurencją. To wynika ze struktury firmy. Cechuje nas duża elastyczność. Zarówno w biurach, jak i na budowach zatrudniamy pracowników z doświadczeniem, z dużą wiedzą i o wysokich umiejętnościach praktycznych. Ciągle też podnosimy ich kwalifikacje. W praktyce to oznacza, że potrafią wprowadzić przeróbki czy konieczne zmiany wynikające z potrzeb klienta. Znają się na tym, co robią i nie muszą czekać na ustalenia podjęte przez kogoś innego i gdzie indziej. Dzięki temu przyspieszamy podejmowanie decyzji i zyskujemy czas, tak potrzebny przy realizacji.

Waszą specjalizacją są...

Każda inwestycja budowlana to podejmowanie wielu decyzji oraz pilnowanie szczegółów. Służymy doświadczeniem i wiedzą przy wyborze instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pary oraz innych, choćby najbardziej nietypowych mediów potrzebnych w przemyśle. Projektujemy również i wykonujemy instalacje chłodnicze i mroźnicze. To najwyższy światowy poziom w zakresie energooszczędności, innowacyjności oraz jakości wykonania.

Łącząc wieloletnie doświadczenie z najnowszymi technologiami oraz wysokiej klasy materiałami, jesteśmy w stanie dostarczać funkcjonalne, niezawodne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Jesteśmy na bieżąco ze wszelkimi rynkowymi i technicznymi nowościami. Każdy klient, który wymaga indywidualnego i nieszablonowego podejścia, może liczyć na nasze indywidualnie wypracowane projekty.

Co więcej, zapewniamy autoryzowany serwis wykonywanych przez nas instalacji i automatyki oraz, w porozumieniu z naszymi dostawcami, naprawę montowanych urządzeń. Gwarantujemy szybkość, sprawność, kompleksowość i rzetelność realizowanej usługi.

Ilu pracowników ma firma?

Około 80 pracowników zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę, inni – zleceń oraz samozatrudnienia jako podwykonawcy. Razem to 250–300 osób. Udało nam się zbudować sprawną organizację opartą na wiedzy z dużym zapałem do działania.

Jak na działanie spółki wpłynęła pandemia?

Lockdowny nie wpłynęły szczególnie negatywnie na działalność firmy. Szybko opracowaliśmy sposoby oraz narzędzia pracy zdalnej dla inżynierów biurowych oraz procedury bezpieczeństwa dla pracowników w terenie. Nie mieliśmy też większych zawirowań na rynku materiałów budowlanych, gdyż zawsze je zamawiamy sporo wcześniej – nawet rok do przodu.

Od kilku lat rozszerzacie zakres działania.

Tak. Postanowiliśmy wykorzystać nasze doświadczenie z zakresu i zadań generalnego wykonawcy obiektów. Od trzech lat prowadzimy inwestycje deweloperskie. Budujemy mieszkania w województwie mazowieckim.

Gdzie widzicie się za pięć lat?

Myślę, że na rynku deweloperskim. Komfort pracy jest tam większy. Praca jest spokojniejsza, choć oczywiście ważne pozostaje zachowanie jakości usług.