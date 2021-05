Niedobory benzyny w USA zmniejszają się

Niedobory benzyny, które nękały wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, powoli zmniejszały się w niedzielę. Tysiące stacji benzynowych otrzymało dostawy, gdy rurociąg Colonial Pipeline został ponownie uruchomiony po cyberataku, pisze Reuters.

Sześciodniowe zamknięcie rurociągu Colonial Pipeline o długości 5500 mil było najbardziej destrukcyjnym cyberatakiem w historii, który uniemożliwił milionom baryłek benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego dotarcie do punktów odbioru we wschodnich Stanach Zjednoczonych.

Podaż na tysiącach stacji benzynowych szybko topniała ze względu na zawieszenie dostaw oraz intensywne robienie zapasów przez Amerykanów. Powszechna panika spowodowała nawet niedobory w regionach, które nie są obsługiwane przez ten rurociąg.

„Z każdym dniem dostawy benzyny są coraz lepsze, ponieważ Colonial Pipeline znów pracuje na pełnych obrotach, a dodatkowe tankowce z Zatoki Perskiej docierają na Wschodnie Wybrzeże” - skomentował Andy Lipow z firmy konsultingowej Lipow Oil Associates.

Średnie ogólnokrajowe ceny benzyny w USA są najwyższe od 2014 roku. Tydzień do tygodnia wzrosły z 2,96 do 3,04 USD za galon. W Stanach Zjednoczonych, które są największym konsumentem wyrobów naftowych na świecie, jest ok. 150 tys. stacji benzynowych.