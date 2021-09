Niedobory prądu mogą obniżyć PKB Chin

Chińska gospodarka boryka się z problemem dostaw prądu, co grozi ograniczeniem produkcji, a w konsekwencji może osłabiać wzrost gospodarczy.

Szacunki China International Capital wskazują, że w trzecim i czwartym kwartale braki prądu mogą osłabić PKB o 0,1 do 0,15 punktów procentowych. Jeszcze dalej poszli analitycy Nomury, którzy w miniony piątek obniżyli prognozę na 2021 r. z 8,2 do 7,7 proc. ostrzegając, że z powodu problemów z dostawami energii elektrycznej projekcja może być jeszcze mocniej zredukowana.

Choć władze wprowadziły rygorystyczne środki mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, zdaniem brokera, nie są skutecznym rozwiązaniem i tylko maskują problem.

Nawet przy tych cięciach widzimy większe ryzyko w dół dla naszych prognoz – napisał Nomura w notatce.

Analitycy zakładają, że w ujęciu krótkoterminowym dojdzie do ograniczenia produkcji przemysłowej. Według CICC, już we wrześniu tempo jej wzrostu wyhamuje do 4-4,5 proc.

Mniejsza produkcja wpłynie też na inflację. CICC oczekuje, że ceny producentów prawdopodobnie wzrosną w 2021 r. o co najmniej 9 proc. w ujęciu rocznym, a to z kolei negatywnie przełoży się na rentowności mniejszych podmiotów.