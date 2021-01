Instytut GfK poinformował o czwartym z rzędu miesiącu pogorszenia nastrojów niemieckich konsumentów, donosi Reuters.

Nastroje konsumentów pogarszają się w związku z przedłużaniem ograniczeń wprowadzonych z powodu nasilenia pandemii. GfK poinformował, że wskaźnik nastrojów, bazujący na badaniu ok. 2 tys. niemieckich konsumentów, spadł dla lutego do minus 15,6 z minus 7,5 w styczniu. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się spadku wskaźnika, ale tylko do minus 7,9.