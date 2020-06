Niespodziewana dymisja w Pekao

Marek Lusztyn, wiceprezes ds. ryzyka odchodzi z Pekao. Oznacza to, że w zarządzie nie ma ani jednej osoby ze zgodą KNF na kierowanie instytucją finansową

Tuż przez godz. 23 w poniedziałek Pekao podał w komunikacie, że z bankiem żegna się Marek Lusztyn, szef ryzyka do niedawna prezes banku. Jego odejście oznacza, że drugi co do wielkości kredytodawca w kraju zostaje bez osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem kredytowym, co samo w sobie nie jest dobrą informacją, szczególnie w czasie obecnego kryzysu, ale także wraz z dymisją w zarządzie nie ma ani jednej osoby, legitymującej się zezwoleniem nadzoru na kierowanie instytucją finansową.