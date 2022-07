Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Działania rządu Niemiec przyczyniły się do niespodziewanego zmniejszenia inflacji w czerwcu, informuje Bloomberg.

Obniżenie przez rząd podatku od paliw oraz kosztów transportu publicznego przyczyniło się do tego, że w czerwcu inflacja spadła w Niemczech w czerwcu do 8,2 proc. z 8,7 proc. w maju. Odczyt jest zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu inflacji do 8,8 proc.