Niewielki wzrost cen ropy

Ropa drożała w środę w związku z utrzymującymi się obawami, że zaostrzenie kryzysu ukraińskiego może skutkować spadkiem dostępności surowca z Rosji.

Edward Moya, analityk OANDA powiedział MarketWatch, że przekroczenie przez cenę ropy 100 USD jest wciąż prawdopodobne. To, że jeszcze to nie nastąpiło, tłumaczy oczekiwaniem na ogłoszenie zawarcia umowy nuklearnej z Iranem, której skutkiem będzie powrót ropy z tego kraju na rynki. Moya prognozuje, że dopóki nie dojdzie do konfliktu zbrojnego na Ukrainie lub nie nastąpi ogłoszenie decyzji w sprawie Iranu, ropa WTI będzie miała cenę trochę powyżej 90 USD.