Niewielkie wzrosty w oczekiwaniu na Jackson Hole

S&P500 wzrósł o 0,2 proc., a Nasdaq o 0,15 proc. Dla obu oznacza to poprawienie rekordów wszech czasów z wtorku. Dla S&P500 to już 51. historyczne maksimum osiągnięte w roku kalendarzowym, co się jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło. Dow Jones rósł na zamknięciu o 0,1 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji utrzymywała się w środę niewielka przewaga popytu. Handel przebiegał spokojnie, inwestorzy czekają na rozpoczęcie konferencji w Jackson Hole, a szczególnie piątkowe wystąpienie szefa Fed, w którym będą szukali wskazówek dotyczących rozpoczęcia redukcji zakupów obligacji przez bank centralny. Wzrost rentowności obligacji najwyżej od dwóch tygodni poprawił w środę notowania spółek finansowych. Dużym popytem cieszyły się także akcje spółek półprzewodnikowych, ale cały segment IT wypadł słabo na tle rynku z powodu taniejących akcji producentów komputerowego hardware’u.