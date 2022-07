Nomura: wiele głównych gospodarek dosięgnie recesja

Wśród państw dotkniętych załamaniem gospodarczym mają być m.in. stref euro, Wielka Brytania, Japonia, Korea Południowa, Australia, Kanada oraz Stany Zjednoczone.

Powodem ma być zacieśnianie polityki pieniężnej przez banki centralne i rosnące koszty życia. Nawet w przypadku japońskiej gospodarki, trzeciej pod względem wielkości na świecie, która nadal prowadzi ultraluźną politykę monetarną, zadziała system naczyń połączonych.

W opinii ekspertów z Nomura, banki centralne popełnią błąd zbyt mocno zaostrzając warunki finansowania i nadmiernie podnosząc stopy procentowe.

Coraz więcej jest sygnałów, że gospodarka światowa wchodzi w zsynchronizowane spowolnienie wzrostu, co oznacza, że kraje nie mogą już dłużej polegać na odbiciu eksportu w celu wzrostu. Skłania nas to do przyjęcia prognozy wielu recesji – twierdzi japoński bank.

Głębokość załamania ma być różna dla poszczególnych gospodarek. Dla Stanów Zjednoczonych Nomura prognozuje płytką, ale długą recesję trwającą pięć kwartałów, począwszy od ostatniego kwartału tego roku. W Europie kryzys mógłby być znacznie głębszy, gdyby Rosja całkowicie odcięła dopływ gazu do Europy. Najnowsza projekcja zakłada, że gospodarki USA i strefy euro skurczą się o 1 proc. w 2023 r. Najłagodniej załamanie ma przejść Japonia.