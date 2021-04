Nomura z największą stratą od 2008 roku

Największy japoński bank inwestycyjny miał najgorszy kwartał od 13 lat z powodu strat poniesionych na funduszu Archegos, informuje Reuters.

Nomura Holding poinformował we wtorek o zakończeniu kwartału stratą netto wysokości 155,4 mld JPY. Oznacz to ponad czterokrotne zwiększenie jej w porównaniu do notowanej rok wcześniej. To skutek upadku amerykańskiego funduszu Archegos, którego upadek zmusił banki do sprzedawania ze stratą akcji będących zabezpieczeniem jego pozycji. Nomura stracił z tego powodu aż 245,7 mld JPY (2,3 mld USD).