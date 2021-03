Kjell Inge Rokke, drugi najbogatszy Norweg, który dorobił się fortuny na ropie i gazie, zdecydował się postawić na bitcoina.

Aker, koncern kontrolowany przez miliardera, stworzył spółkę Seetee z kapitałem 500 mln NOK (58,6 mln USD), która ma inwestować w bitcoina i będącą jego fundamentem technologię blockchain. Seetee ma trzymać swój płynny kapitał w kryptowalucie.

- Wartość bitcoina może wciąż spaść do zera. Ale może on także stać się rdzeniem nowej architektury monetarnej – napisał w liście do akcjonariuszy Rokke.

Norweg, którego majątek szacowany jest na 5,4 mld USD twierdzi, że nie można wykluczyć iż pewnego dnia bitcoin będzie wart „miliony dolarów”.

- Ludzie, którzy wiedzą najwięcej o bitcoinie wierzą, że jego sukces w przyszłości jest niemal nieunikniony – napisał Rokke.

Bitcoin, który rok temu był wart trochę ponad 8 tys. USD, w lutym kosztował nawet ponad 58 tys. USD. W poniedziałek jego kurs spada o 0,25 proc. do 50724,75 USD.