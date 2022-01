Notre Dame otwiera wirtualne podwoje

Budowa Notre Dame de Paris rozpoczęła się w 1163 r. i trwała ponad wiek. Rozpoznawalna i podziwana na całym świecie katedra była świadkiem najważniejszych momentów w historii Francji, m.in. koronacji Napoleona Bonapartego na cesarza, i sceną dla „Dzwonnika z Notre Dame”, powieści Victora Hugo. Została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i stanowiła ważny punkt na turystycznej mapie Paryża. W 2019 r. znaczną część budowli zniszczył pożar.

materiały prasowe

Na przywrócenie katedry do stanu pierwotnego zebrano już ponad 850 mln EUR, jednak jej rekonstrukcja potrwa jeszcze kilka lat. Niecierpliwi turyści nie muszą tyle czekać – mogą eksplorować wnętrza świątyni wyposażeni w gogle VR HTC Vive Focus 3.

materiały prasowe

Zwiedzanie budynku – odtworzonego przy pomocy nowoczesnej technologii w wirtualnej rzeczywistości – jest podróżą po różnych epokach: od średniowiecza do dziś. Podczas 45-minutowego spaceru gościom towarzyszy przewodnik – hologramowy budowniczy. Poznają historię paryskiej katedry, związane z nią wydarzenia i postacie, które odcisnęły tu swój ślad, np. XIX-wiecznego architekta i rekonstruktora Eugène’a Viollet-le-Duca. Mogą też wspiąć się na dzwonnicę, przejść po dębowej belce – wsporniku, zbliżyć do witraży i słynnych rozet, na ruchomej platformie dotrzeć do różnych części budowli. Po wirtualnej wycieczce można też obejrzeć wystawę rzeźb, obrazów i ozdób liturgicznych, a także film dokumentujący m.in. postępy prac prowadzonych od czasu pożaru.

materiały prasowe

Na pomysł przeniesienia katedry do rzeczywistości wirtualnej wpadła firma Orange, która sfinansowała go wspólnie z władzami Paryża, diecezją paryską i instytucją publiczną odpowiedzialną za odrestaurowanie świątyni. 30 proc. ceny biletów (normalny kosztuje 30 EUR, ulgowy 20 EUR) jest przekazywane na rzecz Fundacji Notre Dame i wspiera odbudowę zabytku. Do jesieni wystawa będzie prezentowana w różnych punktach Paryża, w późniejszym terminie ma być pokazana w całej Francji i Europie, a docelowo na świecie.

materiały prasowe

Wirtualna rekonstrucja jest dziełem firm HTC Vive i Emissive, która ma na koncie interaktywną aplikację „Mona Lisa: Beyond the Glass” – pierwszą na świecie wystawę VR, która odbyła się w Luwrze. Partnerzy przyznają, że przeniesienie katedry do wirtualnej rzeczywistości to długie miesiące żmudnej pracy przy użyciu tysięcy skanów wnętrz w wysokiej rozdzielczości, by odwzorować budynek z uwzględnieniem detali.

materiały prasowe

– Umożliwienie ludziom zapoznania się z fantastycznymi szczegółami katedry Notre Dame jest znakomitym przykładem tego, jak wirtualna rzeczywistość może sprawić, że historia pozostaje żywa. Jesteśmy szczególnie dumni z pracy naszego partnera w zakresie odwzorowania wierności treści, firmy Emissive, która poprowadziła ten wyjątkowy projekt VR – powiedziała Cher Wang, współzałożycielka i przewodnicząca HTC Corp.

materiały prasowe

Fabien Berati, prezes Emissive, dodał, że zespoły obu firm są dumne ze swego wkładu w odbudowę, konserwację i ulepszanie tak wyjątkowego i bogatego w symbole zabytku, jakim jest Notre Dame de Paris.