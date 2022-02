Agencja zwraca uwagę, że jeśli operator giełdy nowojorskiej stworzy nowy rynek NFT, będzie konkurował z szeregiem już istniejących, m.in. z OpenSea, który w ostatniej rundzie finansowania został wyceniony na 13,3 mld USD.

fot. Bloomberg

Reuters zauważył, że wniosek New York Stock Exchange wskazuje iż operator giełdowy może wejść także do metaverse. Napisał w nim bowiem, że chce udostępnić „oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości mieszanej”. New York Stock Exchange chce także oprócz NFT otworzyć „internetowy rynek dla nabywców, sprzedawców i handlujących wirtualnymi i cyfrowymi aktywami oraz sztuką”.