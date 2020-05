Obligacje detaliczne przeżyły oblężenie

Os czwartku 23 kwietnia do środy 29 kwietnia wartość zarejestrowanych obligacji 4-letnich COI0424 wzrosła o 0,96 mld zł. Zapowiedź obniżenia oprocentowania obligacji oszczędnościowych podziałała mobilizująco na niezdecydowanych inwestorów.

Do 29 kwietnia wartość zarejestrowanych i sprzedawanych do 30 kwietnia czteroletnich obligacji oszczędnościowych wynosiła 1,62 mld zł, zatem przy nadzwyczajnej mobilizacji kupujących możliwe, że wartość sprzedaży tej serii przekroczyła w kwietniu 2 mld zł, co byłoby wydarzeniem bezprecedensowym. Zaledwie w styczniu Ministerstwo Finansów zwiększyło wartość emisji czteroletnich obligacji z 1 mld zł do 2 mld zł (ostatecznie uplasowano 1,2 mld zł), teraz paść mogła kolejna bariera. Niestety, możliwe także, że obniżając kupony (oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w pierwszym okresie odsetkowym spadnie o 1-1,3 pkt proc., a w przypadku obligacji antyinflacyjnych marża ponad inflację została obniżona o 0,5 pkt proc.), resort finansów skutecznie poskromi apetyty inwestorów w kolejnych miesiącach. Nie tylko dlatego, że część z nich mogła przenieść planowane zakupy obligacji z maja (lub kolejnych miesięcy) na kwiecień, gdy obowiązywało jeszcze stare, wyższe oprocentowanie, ale też dlatego, że nowe warunki po prostu przestały być atrakcyjne. 0,75 pkt proc. marży ponad inflację, i to od drugiego roku inwestycji, nie gwarantuje, że inflację uda się w ogóle pokonać (jeśli przebije 3,2 proc., podatek od zysków pozbawi inwestorów realnej ochrony przed wzrostem cen), choć nadal są to warunki lepsze niż oferowane na lokatach bankowych.