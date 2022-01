Od opatrunków do life science

Bogata oferta, profesjonalne doradztwo, usługi posprzedażowe i opinia godnego zaufania partnera biznesowego to atuty, którymi krakowska spółka Media-MED podbija rynek, nie tylko medyczny.

Pomysł na firmę zrodził się z doświadczenia branżowego jej założycieli: Anny Grochowskiej i Jacka Bekasa, oraz potrzeb, jakie pojawiły się na rynku medycznym po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Pierwotnie misją firmy było umożliwienie pacjentom szerokiego dostępu do nowoczesnych opatrunków stosowanych w leczeniu ran trudno gojących, a drogą do tego celu były promocja oraz edukacja w zakresie stosowania takich środków.

Dystrybutor zaawansowanych technologii Media-MED sp. z o.o., której założycielami są Anna Grochowska i Jacek Bekas, powstała w 2010 r. Specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do skutecznej dekontaminacji pomieszczeń, mycia, dezynfekcji sterylizacji wyrobów medycznych, urządzeń do automatycznego mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego produktów służących do oceny skuteczności przeprowadzonych procesów. Media-MED sp. z o.o. jest laureatem wielu edycji e-Gazel oraz Gazel Biznesu. Strony internetowe: www.media-med.pl; www.mmls.pl www.vhp.media.pl; www.vhp.info.pl www.bezpieczne-usg.pl

Cel został osiągnięty. Opatrunki to nadal świetnie sprzedające się produkty w sklepie stacjonarnym w Krakowie i sklepie internetowym. Z czasem, oprócz nich, a także środków do dezynfekcji, opakowań do sterylizacji, akcesoriów i wskaźników do kontroli skuteczności procesów, w ofercie Media-MED pojawiły się automatyczne myjnie-dezynfektory do narzędzi, sprzętu medycznego i endoskopów.

– Mocną pozycją w ofercie stały się niskotemperaturowe sterylizatory przeznaczone do sterylizacji delikatnych instrumentów medycznych. W dobie pandemii znakomicie sprawdziły się nasze rozwiązania do dekontaminacji pomieszczeń. Zastosowana w urządzeniach technologia VHP przekonuje inwestorów swoją niezawodnością, skutecznością działania oraz uniwersalnością – mówi Jacek Bekas, prezes zarządu Media-MED sp. z o.o.

Obecnie Media-MED kieruje swoją ofertę do odbiorców działających na rzecz profilaktyki oraz zwalczania zakażeń, i to nie tylko w obszarze medycznym. Oferta urządzeń wykorzystujących zaawansowaną technologię VHP, jak komory dezynfekcyjne, systemy dekontaminacji pomieszczeń czy sterylizatory niskotemperaturowe, znajdują zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym, laboratoriach, cleanroomach, w szpitalnictwie, w produkcji farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej i wielu innych obszarach nowoczesnych technologii.

Liczy się nie tylko cena

Początkowo oferta Media-MED kierowana była do sektora szpitalnego. Wysokiej jakości produkty dystansowały ofertę konkurencji. Pomimo wyższej ceny oferowanej w przetargach, gdzie jest ona zazwyczaj głównym kryterium wyboru, oferta Media-MED wygrywała, ponieważ okazywała się najkorzystniejsza. Wynika to z faktu, że w tego typu postępowaniach oprócz ceny liczą się także jakość, warunki dostawy czy usługi serwisowe. Zamawiający dobrze wie, czego oczekuje od wykonawcy zamówienia publicznego, i potrafi właściwie ocenić złożoną ofertę.

Sam, nawet doskonały produkt, to jednak nie wszystko. Zwykle podpisanie ze szpitalem umowy na sukcesywne dostawy ogranicza się do realizacji zamówień składanych przez zamawiającego. W przypadku Media-MED jest inaczej.

– Współpraca ze szpitalami opiera się na stałym kontakcie z użytkownikami dostarczanych produktów, merytorycznym wsparciu i szkoleniu personelu szpitala. Edukacja klienta (w ostatnim czasie również w wersji on-line), liczne webinary, doradztwo i konsultacje dla kadry kierowniczej budują zaufanie do dostawcy, co przekłada się na poszerzanie współpracy i dobrą opinię w branży – wyjaśnia Jacek Bekas.

Postrzeganie Media-MED jako rzetelnego partnera biznesowego oraz rosnące zapotrzebowanie rynku na innowacyjne produkty wysokiej jakości stały się motorem rozwoju firmy.

Dla szczególnie wymagających

Media-MED ma atrakcyjną ofertę dla pracowni endoskopowych. Delikatny sprzęt endoskopowy wymaga szczególnego traktowania. Proces dekontaminacji, przywracania wcześniej skażonego sprzętu endoskopowego do ponownego, bezpiecznego użycia jest bardzo złożony, a przez to narażający drogie i delikatne endoskopy elastyczne na uszkodzenia. I tutaj z pomocą przychodzi kadra Media-MED.

– Wieloletnie doświadczenie pracowników, będących ekspertami w obróbce endoskopów elastycznych, znajduje uznanie w środowisku personelu pracowni endoskopowych. Oferowane akcesoria usprawniają wstępne ręczne oczyszczanie endoskopu, automatyczne myjnie-dezynfektory są gwarancją skutecznego procesu dezynfekcji, a specjalistyczne szafy kontrolują warunki przechowywania i pozwalają na bezpieczne użycie endoskopu do następnego badania – wyjaśnia Jacek Bekas.

Bezpieczeństwo w gabinecie USG

Oprócz produktów przeznaczonych dla dużych odbiorców w ofercie Media-MED znajdują się nowoczesne propozycje dla gabinetów USG. Takie jak system Trophon®2 firmy Nanosonics. Co potrafi?

Najpierw wyjaśnić trzeba, że w Polsce do dezynfekcji głowic USG zazwyczaj wykorzystuje się chusteczki dezynfekcyjne. Jest to metoda dopuszczona przez producentów sprzętu USG, pod warunkiem że głowice nie mają kontaktu z błonami śluzowymi, krwią, uszkodzoną skórą ani uszkodzoną tkanką. Niestety ten warunek nie jest zazwyczaj respektowany i – niezależnie od zastosowania głowicy USG – jedyną formą jej dezynfekcji jest użycie chusteczki. A ta nie zapewnia dezynfekcji wysokiego stopnia. Jej skuteczność jest uzależniona od dokładności czyszczenia oraz przestrzegania czasu ekspozycji. Prawidłowość takiej dezynfekcji można łatwo podważyć, gdyż jej przebieg nie jest dokumentowany.

System Trophon®2 wychodzi naprzeciw potrzebom w zakresie dekontaminacji głowic USG, To opatentowany, w pełni zamknięty, zautomatyzowany system dezynfekcji wysokiego stopnia głowic ultrasonograficznych z zastosowaniem 35-procentowego nadtlenku wodoru.

Urządzenie służy do bezpiecznej dekontaminacji półkrytycznych oraz krytycznych głowic powierzchniowych i endokawitarnych. Penetruje całą powierzchnię sondy – korpus, uchwyt, w tym również wszystkie szczeliny i nierówności. Proces jest monitorowany i kontrolowany, a dokumentacja z jego przebiegu dostępna w postaci papierowej i elektronicznej.

– Warto mieć na uwadze, że dezynfekcja wysokiego poziomu (HLD) półkrytycznych urządzeń medycznych, takich jak sondy USG, jest istotną częścią walki z zakażeniami występującymi w systemie opieki zdrowotnej – podkreśla Jacek Bekas.

Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie: www.bezpieczne-usg.pl.

Małymi krokami do life science

Kolejną mocną stroną oferty Media-MED są systemy ultra uzdatniania wody przeznaczonej do produkcji leków, przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, laboratoriów oraz wielu innych zastosowań. Jak powszechnie wiadomo, woda ma zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi życia. Wysoka jakość wody decyduje o końcowym efekcie – czy to w produkcji, czy w badaniach naukowych, czy po prostu w skuteczności mycia.

Media-MED oferuje też szeroki asortyment profesjonalnych myjni do dokładnego i wydajnego czyszczenia rozmaitych komponentów i materiałów wykorzystywanych w biotechnologii, przemyśle farmaceutycznym i produkcyjnym, np. dużych pojemników i zbiorników, kontenerów, beczek, palet, paletopojemników, lejów, wyrobów szklanych, wyrobów z tworzyw sztucznych, elementów linii rozlewniczych, części zamiennych maszyn do pakowania i napełniania.

Myjnie z serii Reliance® to połączenie maksymalnej wydajności i niezrównanej skuteczności czyszczenia z minimalnym zużyciem energii i niskimi kosztami eksploatacji. Są dostępne w wielu różnych opcjach i rozmiarach, w zależności od potrzeb. Wszystkie urządzenia cechuje wysoka jakość wykonania, a potwierdzona skuteczność mycia oraz pełna zgodność z wymaganiami Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP – Good Manufacturing Practice) pozwalają na pełną walidację stosowanego systemu dekontaminacji.

W tym tkwi tajemnica sukcesu

Klientami Media-MED są obecnie szpitale, którym towary są dostarczane w ramach umów przetargowych, różnego rodzaju podmioty publiczne i prywatne oraz indywidualni pacjenci dokonujący zakupów w sklepie internetowym.

– Do dyspozycji naszych klientów są zawsze gotowi do współpracy przedstawiciele handlowi, dział obsługi klienta, sprawnie działający zespół serwisantów. Promocją produktów w sieci oraz poszukiwaniem nowych kontaktów biznesowych zajmuje się dział marketingu bardzo aktywnie działający w przestrzeni Internetu. Skuteczny e-marketing i rozwijanie działu e-commerce zdecydowanie przekładają się na dynamiczny rozwój całej firmy – chwali się Jacek Bekas.

Częsta obecność Media-MED na imprezach branżowych i targach, aktywny udział w konferencjach, zjazdach oraz seminariach jest szczególną okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych.

– Skupiamy się na rozwijaniu oferty sprzętu medycznego oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań dla szeroko pojętej branży life science. Rozszerzamy swoje portfolio o wysoko wyspecjalizowane urządzenia i produkty, m.in. dla laboratoriów, placówek badawczo-rozwojowych, branży biotechnologicznej, produkcyjnej oraz przemysłu farmaceutycznego – wyjaśnia Jacek Bekas.