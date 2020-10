Odbicie w chińskiej turystyce krajowej

Turystyka krajowa w Chinach odnotowała mocne odbicie, ale jej poziom nadal znacznie odbiega od ubiegłorocznych, donosi Reuters.

Podczas zakończonego święta Złotego Tygodnia, obejmującego okres ośmiu dni od 1 października miejsca turystyczne odwiedziło 637 mln krajowych turystów. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Kultury i Turystyki stanowiło to 79 proc. ubiegłorocznej kwoty.

Dochody z turystyki wyniosły 466,56 mld juanów (68,7 mld USD) wobec 650 mld juanów rok wcześniej. Warto jednak wspomnieć, że tegoroczne obchody zostały przedłużone o jeden dzień ponieważ pokrywał się z chińskim festiwalem połowy jesieni.

W porównaniu z poprzednim, niemal równie długim okresem świątecznym, który przypadł na 1-5 maja widać jednak znaczący progres, gdyż w maju przy 115 mln turystów przychody wyniosły zaledwie 47,56 mld juanów.

Od tego czasu liczba przypadków Covid-19 zmniejszyła się, a od początku sierpnia nie odnotowano praktycznie żadnych nowych transmisji w Chinach Kontynentalnych oprócz zaimportowanych infekcji.

Szybkie odbicie mogło złagodzić obawy o dynamikę wzrostu w Chinach, ale jest zbyt wcześnie, aby być zadowolonym – twierdzi Betty Wang, starsza ekonomistka Chin w ANZ.

W opinii Wang, nie doszło, a przynajmniej nie w takiej skali jak oczekiwano, do wzmocnienia turystyki krajowej kosztem zagranicznej z powodu zewnętrznych obostrzeń, zakazów lotów i itp. uregulowań.

Przychody z turystyki w okresie wakacyjnym wzrosły tylko do 69,9 proc. tego co w zeszłym roku – powiedziała Wang, zauważając, że inflacja bazowa spadła rok do roku do 0,5 proc. w lipcu i sierpniu, najniższego poziomu od 2010 r.