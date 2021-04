Odpowiedzialny biznes na nowych torach

Przegląd działań CSR z ostatniego roku potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie firm w walkę z pandemią.

Światło dzienne ujrzał właśnie najnowszy raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja przygotowywana co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) to największy przegląd działań i praktyk CSR (ang. corporate social responsibility) realizowanych przez polskie firmy. Co wyróżnia najnowszą, 19. już edycję raportu? Liczba nowych praktyk. Odnotowano ponad 40-procentowy wzrost inicjatyw zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. Natomiast łączna liczba praktyk, które znalazły się w raporcie, stanowi rekord w historii wydawnictwa i wynosi aż 1958. W porównaniu z poprzednią edycją oznacza to wzrost o ponad 250.