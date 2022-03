Do złożenia oferty w przetargu Polskich Sieci Elektroenergetycznych zaproszony był jeden wykonawca.

Przetarg Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na wykonanie usługi migracji danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) od początku miał jednego wykonawcę. Wniosek o dopuszczenie do negocjacji złożyło jedynie Asseco Poland. Przeszedł on pozytywnie ocenę formalną i informatyczna spółka jako jedyna otrzymała zaproszenie do negocjacji.