Jedna spółka IT w przetargu PSE

Przetarg Polskich Sieci Elektroenergetycznych na wykonanie usługi migracji danych do systemu CSIRE ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2022 r.

Przetarg prowadzony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na wykonanie usługi migracji danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)nie cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców. Wniosek o dopuszczenie do negocjacji złożyło jedynie Asseco Poland. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i teraz informatyczna spółka otrzyma zaproszenie do negocjacji.