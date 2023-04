Panattoni z kolejnym dużym finansowaniem

Panattoni nie zwalnia tempa. Przed tygodniem Bank Pekao przyznał spółce 67 mln EUR na realizację parku magazynowego pod Poznaniem. Utworzą go dwa budynki o łącznej powierzchni 150 tys. m kw.

Teraz deweloper poinformował o pozyskaniu kolejnej pokaźnej kwoty. Bank Pekao udzielił spółce 57 mln EUR (265 mln zł przy obecnym kursie – 4,66 zł) finansowania na budowę parku przemysłowego pod Warszawą.

Podwarszawskie inwestycje W okolicach Warszawy Panattoni wybudował dotychczas około 2 mln m kw. magazynów, przyciągając przedstawicieli dziesiątek branż.

Panattoni Park Nadarzyn II utworzą dwa budynki, które zaoferują ponad 90 tys. m kw. Jeden z obiektów został już ukończony, a 25,8 tys. m kw. wynajął w nim międzynarodowy operator logistyczny. Firma prowadzi stąd operacje dla dużego gracza z branży wyposażenia wnętrz. Przedsiębiorstwo korzysta m.in. ze specjalnych doków kurierskich i stref ładowania samochodów elektrycznych.

Panattoni Park Nadarzyn II będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Jak podkreślają eksperci Walter Herz, polski rynek magazynowy jest jeszcze słabo nasycony w porównaniu z Europą Zachodnią, co oznacza, że ma duży potencjał wzrostu.

- Zainteresowanie wynajmem powierzchni logistycznych utrzymuje się w Polsce na wysokim poziomie, o czym świadczyć może bardzo niski wskaźnik pustostanów magazynowych - mówi Bartłomiej Zagrodnik, prezes Walter Herza.

Choć deweloperzy wciąż miewają trudności z pozyskaniem kapitału na nowe inwestycje, eksperci nie sądzą, że nowej powierzchni zabraknie.

- Obawy o lukę podażową były w dużej mierze podyktowane gorszymi wynikami z ostatniego kwartału 2022 r. Kończyły się budowy zakontraktowane w poprzednich latach, a nowe nie startowały. Ostrożność deweloperów była efektem wysokich kosztów inwestycji, rosnącej inflacji oraz pogarszającego się dostępu do finansowania. Gdybyśmy patrzyli tylko na ten jeden wskaźnik – liczbę metrów w budowie – to być może mielibyśmy powody do niepokoju. Patrząc szerzej, musimy jednak zauważyć, że ubiegły rok, a szczególnie pierwsze trzy kwartały, były pod względem nowej podaży rekordowe – tłumaczy Jakub Kurek, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych w Newmark Polska.

Podkreśla, że w 2022 r. deweloperzy oddali ponad 4,4 mln m kw. nowoczesnych magazynów i hal przemysłowych.

– Większość z tej powierzchni została wynajęta, ale nie wszystko. Nadal mamy co wynajmować. I nie zdarzyło się jeszcze tak, żebyśmy musieli powiedzieć najemcy, że nie mamy dla niego żadnej propozycji, choć na niektóre będzie musiał chwilę poczekać – mówi Jakub Kurek.