Pandemia podgryza marketing

Rezygnując z reklamy, firma oszczędza. Ale czy na pewno?

Gospodarka to system naczyń połączonych. Gdy coś złego dzieje się w jednej branży, natychmiast zaczynają cierpieć kolejne. Przykład: COVID-19 uderzył najmocniej w lotnictwo pasażerskie, turystykę, gastronomię, motoryzację i usługi czasu wolnego (np. kina i kluby fitness). W dobrych czasach z sektorów tych pochodziła większość zleceń reklamowych, a w kryzysie są one ograniczone do minimum. Efekt: w krótkim czasie także marketing, reklama i PR znalazły się w opałach.