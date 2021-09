Państwowy fundusz z ZEA chce sprzedać dwa hotele w Sydney

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) sprzeda dwa hotele w Sydney, które mogą przynieść państwowemu funduszowi majątkowemu (SWF) około 500 mln USD, według nieoficjalnych źródeł.

Dwa hotele, Novotel Sydney on Darling Harbour i IBIS Sydney Darling Harbour, mają razem około 780 pokoi i są ostatnimi hotelami, które mają zostać zbyte z 31-asetowego portfela, który ADIA nabyła w 2013 roku.

W 2016 roku ADIA sprzedała 15 hoteli w Australii francuskiemu właścicielowi i operatorowi hoteli AccorHotels za 147 mln USD.

ADIA, która odmówiła komentarza w tej sprawie, na co dzień od 1976 roku zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości. Stanowią one od 5 do 10 proc. jej portfela.