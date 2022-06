Paramount Pictures pozwane za „Top Gun: Maverick”

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wytwórnia stojąca za największym przebojem kinowym ostatnich tygodni została pozwana za wprowadzenie filmu na ekrany bez zgody właścicieli praw do historii, która była inspiracją nakręcenia pierwszego „Top Gun” z 1986 roku, informuje Bloomberg.

Pozywający to Shosh i Yuval Yonay, krewni Ehuda Yonaya, który opublikował tekst „Top Guns” w kwietniu 1983 roku w jednym z czasopism ukazujących się w stanie Kalifornia i zastrzegł swoje prawa autorskie w tym samym roku. Niedługo potem Paramount Pictures zdobyło wyłączność na sfilmowanie opisanej historii. Shosh i Yuval Yonay twierdzą, że zgodnie z prawem z 2018 roku zostali wyłącznymi właścicielami praw do niej w 2020 roku. Wskazują, że wytwórnia była informowana o tym iż jej prawa do korzystania z historii wygasły. Paramount Pictures przekonuje, że roszczenia są bezpodstawne i zapowiada dowiedzenie tego w sądzie.