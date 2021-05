Peloton wybuduje w Ohio fabrykę za 400 mln USD

Producent sprzętu do ćwiczeń, w tym bieżni i rowerów stacjonarnych, zainwestuje 400 mln USD w budowę swojej pierwszej fabryki w USA. Zakład będzie zlokalizowany w Troy Township w stanie Ohio.

Budowa zakładu produkcyjnego na 200-hektarowej działce ma rozpocząć się latem tego roku. Obiekt ma zostać oddany do użytku do 2023 roku. Peloton spodziewa się, że zatrudnienie w fabryce znajdzie 2000 osób.

Peloton dotychczas produkował swoje urządzenia w Azji. W obliczu zwiększonego popytu, podczas pandemii doszło do zakłóceń w łańcuchu dostaw, co skłoniło spółkę do podjęcia decyzji o budowie zakładu USA oraz przejęcia konkurencyjnego producenta sprzętu fitness, firmę Precor, wraz z jej fabrykami w stanach Karolina Północna i Waszyngton. Transakcja opiewała na 420 mln USD.

W pierwszym kwartale całkowite przychody Peletonu wzrosły rok do roku o 141 proc. - z 524,6 mln do 1,26 mld USD.