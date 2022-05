Tydzień temu Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski z powodu odmowy płatności za surowiec w rublach, jak zażądał prezydent Władimir Putin. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała wówczas, że nasze magazyny są napełnione w 76 proc.

fot. Zbyszek Kaczmarek / Gazeta Polska / Forum

W środę PGNiG poinformowało na Twitterze, że zapasy gazu w polskich magazynach wzrosły.

- Aktualny stan zapełnienia magazynów to 81%. To min. wynik intensyfikacji dostaw #LNG do PL podejmowanych przez #PGNiG w ostatnich tygodniach – głosi wpis spółki.

W poniedziałek PGNiG informowało, że spodziewa się w maju sześciu dostaw LNG do terminala w Świnoujściu. W ciągu poprzednich ośmiu dni spółka odebrała tam ładunki trzech metanowców.