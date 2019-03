PGNiG wynajmie platformę do wierceń na Morzu Norweskim

Spółki PGNiG Upstream Norway i Aker BP podpisały umowę na wynajem półzanurzalnej platformy wiertniczej, która posłuży do wierceń na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - poinformowało PGNiG we wtorkowym komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że platforma o nazwie "Odfjell Deepsea Nordkapp" wykorzystana zostanie do przeprowadzenia otworów wydobywczych na złożach Skogul i Arfugl oraz wykonania odwiertu poszukiwawczego na prospekcie Shrek w obrębie koncesji PL838. Ten ostatni odwiert, dla PGNiG będzie pierwszym otwór realizowanym przez spółkę w roli operatora na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.



PGNiG wyjaśniło, że platforma wiertnicza jest nową jednostką oddaną do użytku w styczniu 2019 roku. W kwietniu dotrze do norweskiego portu w Bergen, gdzie poddana zostanie ostatnim testom przed dopuszczeniem do prac wiertniczych. Platforma pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach morskich.



"Nasza wiedza i dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam dobrze przygotować się do przeprowadzenia pierwszego wiercenia w roli operatora na szelfie norweskim. Strategia PGNiG dotycząca dywersyfikacji zakłada znaczące zwiększenie własnego wydobycia gazu w tym rejonie. W przypadku złóż Skogul i Arfugl jesteśmy – wraz z naszymi partnerami na tych koncesjach – coraz bliżej rozpoczęcia wydobycia, które zaplanowane zostało na rok 2020" - wskazał prezes PGNiG Piotr Woźniak.



Spółka poinformowała, że wiercenia na złożach Skogul i Arfugl rozpoczną się w maju tego roku. Operatorem na obu koncesjach jest Aker BP, a PGNiG Upstream Norway posiada w nich odpowiednio 35 i 11,92 proc. udziałów. Po zakończeniu wierceń na obu złożach platforma wiertnicza zostanie przekazana do dyspozycji PGNiG Upstream Norway, która – jako operator koncesji PL838 z 40 proc. udziałów – wykorzysta ją do wiercenia otworu poszukiwawczego na prospekcie Shrek. Rozpoczęcie prac wiertniczych w ramach tego projektu planowane jest pomiędzy 1 września a 30 listopada 2019 roku. Na złożu PL838 PGNiG Upstream Norway współpracuje z Aker BP i DEA Norge, które mają po 30 proc. udziałów.



PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 24 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zgodnie ze strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m sześc. po 2022 roku.