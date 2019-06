PiS wyłoży 600 mln zł na geotermię

Fundusz, który podlega ministrowi środowiska Henrykowi Kowalczykowi, ogłosił start programu Polska Geotermia Plus. Tym razem będzie wspierać firmy.

„Na wsparcie inwestycji geotermalnych zarezerwowano 300 mln zł dotacji i tyle samo pożyczek” - informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Fundusz ogłosił właśnie nowy konkurs dla przedsiębiorców (w tym elektrociepłowni komunalnych), którzy chcą inwestować w energię z gorących źródeł. Będą oni mogli składać wnioski o dotacje (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) lub niskooprocentowane pożyczki na maksymalnie 20 lat (do 100 proc.) od 3 lipca. To część nowego programu PiS - Polska Geotermia Plus, który przewidziany jest na lata 2019-2025.

„Program, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców ma przyczynić się do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco” - informuje fundusz.

Priorytetem dla NFOŚiGW jest wsparcie budowy ciepłowni, elektrociepłowni i elektrowni zasilanych źródłami geotermalnymi, a także modernizacji i rozbudowy istniejących. Pieniądze będzie można otrzymać też na rozbudowę tradycyjnych zakładów energetycznych o instalacje zasilane energią geotermalną oraz na wykonanie lub rekonstrukcję otworu geotermalnego, ale pod warunkiem, że nie będzie to pierwszy odwiert badawczy.

Fundusz ma dla firm łącznie 600 mln zł, ale nie wyklucza że budżet programu będzie w kolejnych latach zwiększony.

Wcześniej fundusz przyznawał m.in. dotacje na odwierty badawcze gminom. W ostatnim naborze przeznaczył na ten cel ok. 200 mln zł z funduszy unijnych. Wsparcie otrzymały m.in. Konin, Sieradz i Koło. Pozostałe projekty geotermalne fundusz wspiera z własnego budżetu, zasilanego z opłat i kar środowiskowych.