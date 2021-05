184 mln zł – tyle wydano na nowy ośrodek, w którym prowadzone będą m.in. prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami petrochemicznymi.

PKN Orlen przedstawił swoją najnowszą inwestycję - Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Jego powstanie to element strategii Orlen 2030, w tym transformacji energetycznej oraz rozwoju całej grupy paliwowo-energetycznej.

Ośrodek ma umożliwić naukowcom i inżynierom testowanie nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do przemysłowych - utworzono tu m.in. halę odwzorowań i pilotaży. Niebawem do nowego centrum B+R w Płocku trafi np. wybudowana w Warszawie instalacja do produkcji alternatywnego biopaliwa nowej generacji. Centrum wyposażone zostało także w instalację do produkcji próbek asfaltów, umożliwiającą dobieranie komponentów nawierzchni asfaltowych, a także instalację do tzw. blendingu benzyn, olejów napędowych i środków smarowych, pozwalającą na prace nad ich recepturami, np. paliwami samochodowymi i lotniczymi. Znalazły się tu ponadto pracownie paliw i biomasy, olejów i środków smarowych, asfaltów oraz korozji.

Centrum ma być kompleksem techniczno-badawczym głównie dla pracowników Orlenu oraz inżynierów i naukowców z rodzimych i międzynarodowych ośrodków lub instytutów badawczych współpracujących z koncernem.

„Budowa koncernu multienergetycznego nie jest możliwa bez połączenia nauki i biznesu. Musimy wdrażać nowe technologie i mieć własne (...), które zagwarantują nam rozwój. Nie możemy wyłącznie opierać się na zakupie licencji (...). Centrum badawczo-rozwojowe ma nam dać nowoczesne, innowacyjne, prośrodowiskowe produkty” – zaznaczył podczas oficjalnego otwarcia ośrodka Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Prace nad budową centrum trwały blisko dwa lata.