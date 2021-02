Poczta zapowiada miliardowe inwestycje

Państwowy operator ma do 2023 r. zainwestować 1,2 mld zł, by umocnić się na rosnącym rynku kurierskim i ograniczyć straty na spadającym rynku tradycyjnym.

Listonosze bywali już w lepszej kondycji. W ubiegłym roku Poczcie Polskiej spadły przychody, a straty się powiększyły i firma planuje m.in. duże zwolnienia grupowe, o których pisaliśmy w „PB". Równolegle ogłasza jednak nową strategię. W środę, w asyście przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, resortu środowiska i KPRM, jej założenia przedstawił Tomasz Zdzikot kierujący państwowym operatorem.

- Pandemia sprawiła, że musieliśmy zmodyfikować plany i założenia. Przyspieszyła procesy cyfryzacyjne, a my musimy się do tego dostosować. Obecnie mniej więcej 70 proc. przychodów generujemy na rynkach, które albo nie rosną, albo są wręcz rynkami schodzącymi, jak przesyłki listowe czy płacenie rachunków w okienkach. Znacznie mniej pieniędzy przynoszą nam rynki rosnące, takie jak KEP (kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek) czy obsługa przesyłek paletowych. Za trzy lata ma być odwrotnie - mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Zgodnie z założeniami nowej strategii Poczta ma być „nowoczesna, bezpieczna i szybka". Co to konkretnie znaczy? W planach jest m.in. zwiększenie do 2 tys. w 2022 r. sieci automatów do obioru przesyłek, a także rozbudowa sieci partnerskich punktów obsługi paczek z około 13 tys. do 20 tys. W ciągu trzech lat operator ma przeznaczyć na inwestycje 1,2 mld zł.

Strategiczny operator Tomasz Zdzikot, wcześniej wiceminister obrony narodowej, kieruje Pocztą Polską od połowy ubiegłego roku. Podkreśla, że “nie jest fanem strategii, mówiących o tym, jak kiedyś będzie pięknie” i zapowiada konkretne działania w najbliższych latach. Nie wspomina jednak o źródłach finansowania inwestycji. Piotr Guzik / Forum

- Zakładamy, że poziom nakładów inwestycyjnych do przychodów wzrośnie z 3,4 proc. w 2019 r. do 5,8 proc. w roku 2023. W ubiegłym roku nasze nakłady inwestycyjne były największe w ciągu ostatniej dekady, a w tym roku jeszcze wzrosną. Tegoroczny budżet inwestycyjny to 430 mln zł przeznaczonych na realizację projektów regulacyjnych, takich jak e-doręczenia i przystosowanie się do wymogów celno-podatkowych, a także m.in. budowa sieci automatów paczkowych, zakup nowych maszyn do centrów logistycznych we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą, a także przygotowanie do budowy drugiego centrum logistycznego dla aglomeracji warszawskiej - wylicza Tomasz Zdzikot.

Przedstawiciele Poczty podkreślają, że w odróżnieniu od wielu europejskich operatorów nie korzysta ona ze znaczącego publicznego wsparcia, tymczasem jest obciążona - jako tzw. operator powszechny - siecią placówek w całym kraju, niezależnie od tego, czy usługi te są rentowne, czy nie.

- To jest dla nas kłopot, który będzie narastał wraz z kurczeniem się tradycyjnego rynku pocztowego. Jednocześnie na rynku KEP konkurujemy z firmami kurierskimi, które otrzymują silne wsparcie finansowe od właścicieli - mówi Tomasz Zdzikot.

Pomoc ma przyjść ze strony państwa.

- Decyzją ministra Sasina przygotowaliśmy projekt nowelizacji prawa pocztowego, umożliwiający wprowadzenie lepszego modelu finansowania świadczenia usługi powszechnej. Wprowadzenie tych zmian wymaga wsparcia ze strony społecznej - mówi Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

Do zamknięcia tego wydania „PB" Poczta Polska nie odpowiedziała na pytania dotyczące m.in. źródeł, z jakich chce pozyskać finansowanie, planów wobec Banku Pocztowego oraz realizacji planów inwestycyjnych ogłaszanych w ostatnich dwóch latach przez poprzednie zarządy. Poinformowano nas, że odpowiedzi możemy spodziewać się najwcześniej 18 lutego.