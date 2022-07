Podróż do przeszłości w 50. urodziny Coca-Coli w Polsce

19 lipca 1972 r. w Warszawie ruszyła produkcja oryginalnej coca-coli na amerykańskiej licencji. W miejscu, w którym zakapslowano pierwszą butelkę tego napoju, otwarto jubileuszową wystawę.

Wystawa w Browarach Warszawskich materiały prasowe

Interaktywna ekspozycja, która opowiada historię marki Coca-Cola w Polsce, będzie dostępna w Browarach Warszawskich do 19 sierpnia 2022 r. W tzw. pokojach smaku urządzonych w stylu lat 70., 80., 90., 00. można zobaczyć charakterystyczny dla poszczególnych dekad wystrój wnętrz i akcesoria związane z coca-colą. Na zwiedzających czekają też insta-spoty i artystyczne kalendarium, którego najważniejsze momenty zilustrowano na schodach prowadzących na plac przy Leżakowni.

Kalendarium na schodach przy Leżakowni materiały prasowe

Elementem jubileuszowej kampanii Coca-Coli są też murale w Warszawie (m.in. przy ulicach Żelaznej i Zamoyskiego), Łodzi, Katowicach, Krakowie i Gdyni.

Warszawa, 19 sierpnia 1972 r. Dostawa coca-coli Roman Kotowicz / Forum

5760 butelek w godzinę: taką sprzedaż Coca-Cola zanotowała 50 lat temu, gdy w Warszawskich Zakładach Piwowarskich – dziś w ich miejscu działa wielofunkcyjny kompleks Browary Warszawskie – ruszyła produkcja tego napoju. W Supersamie butelka w kosztowała wówczas 19 zł, a kaucja wynosiła 8 zł.

Warszawa, lipiec 1972 r. Wytwórnia coca-coli. PAP/Henryk Rosiak

Coca-cola szybko weszła do polskiej popkultury – już w 1974 r. Halina Frąckowiak śpiewała o dwóch butelkach tego napoju w utworze „Bądź gotowy dziś do drogi”, potem pojawiał się w piosenkach Franka Kimono („Pola Monola plus Coca-Cola”), Margaret („Smak radości”) i Kasi Kowalskiej, której przebój „Chcę zatrzymać ten czas” doczekał się nowej aranżacji z okazji tegorocznego jubileuszu marki: utwór „Magia jest w nas” nagrała młoda wokalistka Sara James.

Warszawa 1974 r. Studencka wiosna PAP/CAF-Ireneusz Radkiewicz

W 1982 r. konkurs na hasło reklamujące coca-colę wygrała poetka Agnieszka Osiecka ("Coca-Cola to jest to!") – honorarium przeznaczyła na cele charytatywne. Popularne hasło promujące napój stworzył też językoznawca Jerzy Bralczyk (,,Coca Cola: co za radość”– w 2000 r.).

W 1972 r. butelki do coca-coli przyjeżdżały z Hiszpanii, później produkowano je w wołomińskiej hucie szkła PAP/Andrzej Rybczyński

Firma aktywnie uczestniczy w dużych projektach kulturalnych i sportowych. Przez dekady dała się poznać jako partner festiwalu muzycznego Woodstock – w 2017 r. Jerzy Owsiak zaprojektował nawet puszkę coca-coli – i sponsor tytularny Coke Live Music Festival. W 2012 r. Coca-Cola została oficjalnym sponsorem UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Jubileusz: Cieszymy się, że dzięki naszym inicjatywom Coca-Cola zajęła szczególne miejsce w sercach Polaków i stała się trwałym elementem lokalnej kultury i biznesu. To przywiązanie działa w obie strony. Polska to dla nas bardzo ważny rynek – jesteśmy tu od 50 lat, tu inwestujemy, zatrudniamy, angażujemy się w życie społeczne. Za nami wiele udanych projektów, które motywują nas do kolejnych działań, które z pewnością dostarczą jeszcze więcej magicznych momentów – mówi Natalia Stroe, dyrektor generalna Coca-Cola Poland Services, Polska i Kraje Bałtyckie. MAREK WISNIEWSKI

W ostatnich latach firma koncentruje się na programach aktywizacji zawodowej, z których skorzystało już 400 tys. młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Wspiera też organizacje charytatywne i tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Tylko w Polsce przeznaczyła już ponad 5 mln zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy, głównie na stworzenie przez Polski Czerwony Krzyż czterech punktów recepcyjnych. W pomoc zaangażowali się też pracownicy Coca-Coli – 10 proc. z nich regularnie działa w wolontariacie.

Warszawa, kwiecień 1990 r. Handel uliczny w Śródmieściu, stoiska na ulicy Marszałkowskiej Cezary Słomiński