Polki wymyślą e-book na nowo

Agnieszka Hyży i Anna Zofia Powierża, zakładając start-up How2, chcą zmienić rynek wydawniczy. Sprawdzamy biznes od zaplecza

How2 to technologiczno-wydawniczy start-up — pierwsze w Polsce w pełni cyfrowe wydawnictwo. Platforma z e-bookami ma być innowacyjna, przynajmniej w polskim kontekście. Założycielki mają kilka pomysłów na to, jak wcielić plan w życie, i zabrały się do roboty, a niektóre pozycje już osiągnęły rentowność. Spółka przyciąga nie tylko nazwiskami szefowych — Agnieszka Hyży to prezenterka telewizyjna i właścicielka agencji eventowej Global Media, natomiast Anna Zofia Powierża to fotografka, reżyserka i właścicielka agencji 4MC — ale także zapleczem ciekawych postaci. Na liście osób, które zaangażowały się w rozwój pomysłu, jest m.in. anioł biznesu Dawid Urban, związany z aplikacją Less, Tomasz Misiak, twórca Work Service’u i zarządzający funduszem Mizyak Investment, oraz Wojciech Paczka, który został dyrektorem operacyjnym How2. Do autorów e-książek jeszcze przejdziemy. Platforma szuka swojej niszy i chce zaoferować oryginalne e-booki, których nigdzie nie można kupić, ani w formie drukowanej, ani elektronicznej.