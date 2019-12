Polska firma rodzinna według LPP

Firmy rodzinne wielu osobom kojarzą się z małymi, kilkuosobowymi działalnościami. Tymczasem pod tym hasłem kryją się także duże przedsiębiorstwa działające na międzynarodową skalę, jak chociażby LPP. Ta spółka jest już obecna na 39 rynkach, stale umacnia jednak swoje polskie korzenie i stawia na wspieranie rodzimej gospodarki. Płacąc tu podatki, tylko w zeszłym roku zasiliła budżet krajowy kwotą niemal miliarda złotych.

Rodzinna nie znaczy mała

LPP w czasie dwóch ostatnich dekad z niedużego lokalnego przedsiębiorstwa stworzonego (i nadal zarządzanego) przez wspólników z lat studenckich stała się jedną z najdynamiczniej rozwijających się międzynarodowych firm odzieżowych i liderem branży na polskim rynku. Obecnie ta spółka z rodzinnym kapitałem tworzy pięć marek modowych: Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp oraz House i zatrudnia ok. 25 tys. osób, w tym przeszło 14 tys. w Polsce. Posiada sieć ponad 1 700 salonów sprzedaży, których łączna powierzchnia przekracza 1 mln m2 i planuje dalszy wzrost. – Chcemy, żeby nasze marki były znane na całym świecie, bo jesteśmy dumni z tego, skąd pochodzą. Równocześnie dbamy o stabilny i zrównoważony oraz zgodny z zasadami odpowiedzialności społecznej rozwój – to priorytety naszej strategii biznesowej – mówi Marek Piechocki, współzałożyciel i prezes LPP.

Podatki i koncepcje w Polsce

LPP wspiera krajową gospodarkę sławiąc polskie produkty na arenie międzynarodowej, ale na tym nie koniec. Spółka tylko w ubiegłym roku wpłaciła do budżetu państwa niemal miliard złotych (za tę kwotę można by wybudować ponad połowę stadionu narodowego!), w tym przeszło 144 mln zł podatku dochodowego. Według danych Ministerstwa Finansów znalazła się w top 30 płatników CIT-u w Polsce, zajmując trzecie miejsce w branży handlowej. Dodatkowe dane, w tym szczegóły dot. wpływów do budżetu państwa z działalności LPP w latach 2015-2018, można znaleźć na stronie: HYPERLINK "https://www.lppsa.com/zrownowazony-rozwoj/swiadomi-spolecznie" https://www.lppsa.com/zrownowazony-rozwoj/swiadomi-spolecznie.

Firma zasila również gospodarkę tworząc miejsca pracy we własnych strukturach, a także wybierając polskich partnerów biznesowych, wykonawców czy producentów. Popiera tym samym i jednocześnie sama realizuje model biznesowy, w którym know-how pozostaje w kraju, a gospodarce pozwala rosnąć eksport produktów. Wszystkie strategiczne decyzje dotyczące LPP zapadają w Polsce, tu też powstają projekty ubrań i akcesoriów, które docierają już na 39 rynków (salony brandów należących do tej spółki działają obecnie w 25 krajach, a online odzież z ich asortymentu można kupować w 30 państwach). Sprzedaż zagraniczna LPP rośnie i jedynie w ubiegłym roku wpływ z niej wyniósł ponad 3 mld zł, a w drugim kwartale 2019 roku przychody spoza Polski po raz pierwszy w historii firmy były większe od krajowych. Teraz spółka planuje ekspansję na kolejne rynki oraz kontynuację rozwoju sprzedaży online, ale i kolejne krajowe inwestycje, na które do 2021 roku chce wydać dwa miliardy złotych.

Odpowiedzialność i długofalowa perspektywa

Choć skala dotychczasowych działań tej firmy rodzinnej może kojarzyć się z korporacją, różni je wiele, a przede wszystkim perspektywa czasowa. – Nie zależy nam na szybkim zysku w ciągu kilku lat, a na zrównoważonym rozwoju z myślą o kolejnych 25 czy 50 latach. Chcemy bazować na stabilizacji i długofalowym spojrzeniu, połączonymi z dużymi inwestycjami, a nie konsumpcją zysków na bieżąco. Dobro firmy i ludzi w niej pracujących jest dla nas priorytetem. Zależy nam na tym, żeby byli zadowoleni, żeby wspólnie chcieli tworzyć przyszłość LPP i również w tym kontekście uważamy naszą firmę za rodzinną – mówi Marek Piechocki.

A skoro o przyszłości mowa – chcąc zachować tożsamości LPP jako polskiej firmy rodzinnej z kapitałem w kraju, jej założyciele podjęli decyzję o utworzeniu fundacji, gdzie wnieśli posiadane akcje. Zapewnia to długofalową ciągłość działalności i zapobiega rozdrobnieniu kapitału. – Podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem firmy dzisiaj, pozwala nam dbać o naszych pracowników, polską gospodarkę i całe środowisko także jutro. W LPP kluczowa jest dla nas odpowiedzialność i to szeroko rozumiana, dlatego troszczymy się o kolejne pokolenia na różnych płaszczyznach. Podkreśla to też nasza strategia zrównoważonego rozwoju pod hasłem For People For Our Planet. Zgodnie z jej założeniami planujemy przede wszystkim znacząco ograniczyć negatywny wpływ na środowisko poprzez konkretne działania w czterech obszarach. Filary naszej strategii stanowią: Eco aware – tu skupiamy się na produkcie i produkcji, bezpieczeństwo chemiczne produkcji, packaging aware – czyli plastik pod kontrolą oraz zrównoważony rozwój w budynkach centrali i sieci sprzedaży – podkreśla Marek Piechocki. – Perspektywicznie myślimy też o polskiej gospodarce, pozostaniemy więc w kraju nadal zasilając jego budżet i inwestując sporą część zysków właśnie tutaj – dodaje.

