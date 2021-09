Poprawa nastrojów na Wall Street

Na amerykańskich rynkach akcji widać poprawę nastrojów po najgorszym tygodniu od czerwca.

W ubiegłym tygodniu Dow Jones stracił ponad 2 proc., a S&P500 zjechał o 1,7 proc. W obu przypadkach to najgorszy tydzień od czerwca. Nasdaq, po stracie 1,6 proc., zanotował najgorszy tydzień od lipca. W poniedziałek widać popyt na przecenione akcje. Największy jest w segmentach nieruchomości (1,1 proc.) i energii (3,3 proc.), które w ubiegłym tygodniu straciły odpowiednio 3,8 proc. i 2,3 proc. Najsłabsze są segmenty IT (-0,2 proc.) i ochrony zdrowia (-0,8 proc.). Po godzinie handlu Dow Jones rósł o 0,9 proc., a S&P500 szedł w górę o 0,4 proc. Nasdaq znajdował się na poziomie piątkowego zamknięcia. Rentowność obligacji skarbowych spadała, indeks dolara lekko rósł. Kurs złota rośnie o 5,90 USD, czyli 0,33 proc., do 1798 USD. Cena baryłki ropy WTI rośnie o 1,2 proc. do 70,58 USD.