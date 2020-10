Porozumienie rzutem na taśmę?

O ile poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła blisko 2% spadki, to jednak wtorkowy poranek w przypadku notowań kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy przynosi próbę odreagowania wczorajszych spadków.

Sesja na Starym Kontynencie rozpoczyna się w kolorze zielonym, a niemiecki Dax wraca w okolice 12800 pkt. O ile wczoraj rynek przestraszył się rozwoju pandemii na świecie, to jednak w dziś mija deadline na porozumienia fiskalne w USA i cześć inwestorów liczy na zawarcie kompromisu rzutem na taśmę, aby jeszcze przyjąć je przed wyborami. Nadzieje na finał rozmów zostały wsparte komentarzami spikera Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która oświadczyła, że różnice pomiędzy propozycją Demokratów, a Republikanów zawężają się.

O ile potencjalnie porozumienie może przynieść krótkotrwałą poprawę nastrojów, to jednak ryzyka z związane z Covid-19 się utrzymują. Liczba nowych przypadków na świecie jest rekordowa, co w największym stopniu wynika ze wzrostu zakażeń w Europie. W USA ponownie liczba nowych chorych powoli dobija do 60 tys. dziennie, czyli zbliżamy się do sierpniowych rekordów. O ile prze wyborami w USA nie ma co liczyć na silniejsze obostrzenia, to w Europie takiego scenariusza nie można wykluczać. W dniu wczorajszym na 6-tygodniowy lockdown zdecydowała się Irlandia. Otwarte pozostały jedynie sklepy spożywcze, a mieszkańcy nie powinni oddalać się od swojego miejsca zamieszkania. Na niewielką skalę jest już zatem powtórka kwietniowej rzeczywistości. Wizja wprowadzenia takich ograniczeń w szerszej skali powinna ograniczać przestrzeń do wzrostów bardziej ryzykownych aktywów. Dodatkowo możliwość wydłużenia okresu obostrzeń na cały sezon grypowy jesienno-zimowy również nie powinno napawać optymizmem.

Na rynku walutowym po wczorajszej przecenie dolara i wzrostach EURUSD powyżej 1.17 zmienność dziś pozostaje niewielka. W gronie G10 w defensywie znajduje się AUD i NZD po tym jak ze strony RBA pojawiły się kolejne komentarze o możliwości sprowadzenia poziomu kosztu pieniądza poniżej zera. Podobnego scenariusz rynek spodziewa się w wykonaniu Banku Rezerwy Nowej Zelandii, co może obecnie ciążyć walutom antypodów.

Na rynku surowcowym baryła WTI pozostaje na poziomie 41 USA, mimo braku jasnych deklaracji o możliwości dalszego zmniejszania limitów w sytuacji gdy pandemia przybierała na silne podczas wczorajszego spotkania OPEC. To generuje ryzyka w dół dla notowań czarnego złota.