Potrzebujemy silnych polskich marek i produktów

Siłą polskiej przedsiębiorczości są elastyczność, szybkość reagowania i dostosowywania się do zmiennych okoliczności oraz niebywała energia.

To dzięki tym cechom polskie firmy z roku na rok nie tylko budują swoją pozycję na krajowym rynku, lecz także z coraz większą odwagą sięgają po możliwości rozwoju za granicą.

Przypisywane brytyjskiemu premierowi Winstonowi Churchillowi stwierdzenie, że „nie wolno nam marnować dobrego kryzysu”, amerykański noblista prof. Paul Romer lekko zmodyfikował, podkreślając, że „kryzys jest rzeczą zbyt straszną, by go zmarnować”. Patrząc na ostatnie – blisko już dwa – pandemiczne lata, uważam, że polskie firmy poradziły sobie w tej ekstremalnej sytuacji lepiej niż dobrze. Można powiedzieć, że dla wielu z nich wstrząsy, choć trudne, okazały się impulsem do wzrostu. Kluczem do ich sukcesu była gotowość do tego, by aktywnie wychodzić naprzeciw zmienności biznesu i świata.

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Taką postawę przyjęli tegoroczni laureaci konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion, którzy z odwagą i determinacją realizują swoje zagraniczne projekty. Choć z oczywistych względów pandemia globalnie wpłynęła na tempo inwestycji, to stwarzała też biznesowe szanse, które oni potrafili w porę dostrzec i wykorzystać. O ile w 2020 r. dominowało podejście defensywne, to od kilku miesięcy inwestycje zagraniczne zdecydowanie zyskują na znaczeniu i wyraźnie zauważamy intensyfikację działań polskich firm w tym zakresie. Konkretnym dowodem tego jest wzrost liczby inwestycji współfinansowanych przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 5 nowych projektów, co jest drugim najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii funduszu.

W czasie pandemii wyraźne są też zmiany strukturalne w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich związane m.in. z dostosowaniem zagranicznych inwestorów do transformacji klimatycznej. Wykorzystał to Elemental Holding działający w branży recyklingu metali wysokocennych, który jest jednym z laureatów w kategorii Inwestor - duże przedsiębiorstwa. Polska firma już dziś jest w swojej dziedzinie jednym z globalnych liderów. Wyróżnienie właśnie tej spółki cieszy tym bardziej, że współpracujemy aż przy 5 wspólnych projektach.

Gratuluję wszystkim spółkom, które zostały nagrodzone w konkursie. Tytuł Międzynarodowego Czempiona to wyróżnienie, które podkreśla ciężką pracę, jaką wykonali laureaci, ale też ich odwagę, determinację i konsekwencję w realizacji ambitnych przedsięwzięć. Jestem przekonana, że wyróżnione podmioty będą nadal wychodziły w świat ze swoimi inwestycjami, jednocześnie stając się przykładem dla innych przedsiębiorców gotowych rozpocząć ekspansję zagraniczną.

