Potyczka słowna między Rosją i NATO

Mogło się wydawać, że doszło do pewnego przełomu w relacjach między Wschodem i Zachodem. Rosja poinformowała, że rozpoczęła wycofywać swoje jednostki z okolic granicy z Ukrainą, na co bardzo pozytywnie odpowiedziały niemal wszystkie rynki. Chociaż stanowisko Rosjan pod tym względem się nie zmieniło, to jednak realnie również nie doszło do żadnych zmian. To wszystko powoduje, że widmo konfliktu jest wciąż bardzo wyraźne.

Pomiędzy Rosją oraz NATO dochodzi do słownej przepychanki. Najpierw Rosja informuje o rozpoczęciu wycofaniu swojego wojska z granicy z Ukrainą, a następnie NATO wskazuje, że wcale nie doszło do żadnego ruchu, przynajmniej nie w tę stronę, którą zapowiedziała Rosja. Zdaniem NATO Rosja wciąż gromadzi siły przy granicy z Ukrainą i pojawiają się informacje, że konflikt mógłby rozpocząć się praktycznie w każdej chwili. Rosja dosyć szybko odpowiedziała na ten komentarz, mówiąc o tym, że NATO jest błędne w swoich obserwacjach. Widać, że ryzyko konfliktu nie zostało zażegnane, dlatego dzisiejsza odpowiedź rynku też nie powinna dziwić – obserwowaliśmy redukcję wczorajszych wzrostów. Trudno określić kierunek, w którym pójdą stanowiska obu stron. Zapewnienie braku wsparcia dla Ukrainy może w jeszcze większym stopniu otworzyć drogę Rosji na zachód i zagrożenie dla kolejnych państw, również tych wchodzących w skład Unii Europejskiej i NATO. Z drugiej strony udzielenie konkretnego wsparcia, w szczególności militarnego, mogłoby być odczytane przez Rosję jako znak agresji. Tak naprawdę nie ma obecnie na horyzoncie rozwiązania, które satysfakcjonowałyby przynajmniej po części obie strony, dlatego równie ciężko określić kierunek, w którym będą podążać rynki w krótszym oraz dalszym terminie.