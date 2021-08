Powell milczał na temat polityki Fed

Szef Fed Jerome Powell powiedział podczas wirtualnego spotkania z uczniami, że konieczność zmagania się z pandemią uczyni z nich wyjątkowe pokolenie. Nie wspomniał nic o polityce banku centralnego.

- To nadzwyczajne czasy i wierzę, że będą skutkować wyjątkowym pokoleniem – powiedział Powell podczas wtorkowego spotkania z nauczycielami i uczniami. – Zobaczycie świat innym niż widzieli go wasi poprzednicy. Będziecie zmuszeni, wcześniej niż większość ludzi, rozważyć co w życiu jest najważniejsze – dodał.